فلورن أروبي إلى بير إثيوبي

تحويل AWG إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ awg
٣٠٬٥٥١٫٨٠ etb

1.00000 AWG = 30.55180 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 3:42 UTC
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AWG إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AWG → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0637588.40831.435261.659520.957418.2249
1GBP1.1583511.23215102.4041.662481.922231.10921.1101
1USD0.940050.811589183.111.349251.560060.917.1327
1INR0.01131120.009765240.012032210.01623450.01877110.0108290.206145

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فلورن أروبي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AWG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AWG الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Aruban florin

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AWG إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Aruban Florin / البر الإثيوبي
1 AWG30.55180 ETB
5 AWG152.75900 ETB
10 AWG305.51800 ETB
20 AWG611.03600 ETB
50 AWG1527.59000 ETB
100 AWG3055.18000 ETB
250 AWG7637.95000 ETB
500 AWG15275.90000 ETB
1000 AWG30551.80000 ETB
2000 AWG61103.60000 ETB
5000 AWG152759.00000 ETB
10000 AWG305518.00000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / Aruban Florin
1 ETB0.03273 AWG
5 ETB0.16366 AWG
10 ETB0.32731 AWG
20 ETB0.65463 AWG
50 ETB1.63656 AWG
100 ETB3.27313 AWG
250 ETB8.18282 AWG
500 ETB16.36565 AWG
1000 ETB32.73130 AWG
2000 ETB65.46260 AWG
5000 ETB163.65650 AWG
10000 ETB327.31300 AWG