درام أرميني إلى درهم مغربي

تحويل AMD إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٢٦٫٦٣ mad

1.00000 AMD = 0.02663 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:45 UTC
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AMD إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.06288.35521.43371.657950.956718.2008
1GBP1.1587511.23065102.3861.661381.921241.1085721.0911
1USD0.94160.812579183.1971.351.561160.9008517.1382
1INR0.0113180.009766920.012019710.01622650.01876460.01082790.205995

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / الدرهم المغربي
1 AMD0.02663 MAD
5 AMD0.13316 MAD
10 AMD0.26631 MAD
20 AMD0.53262 MAD
50 AMD1.33156 MAD
100 AMD2.66312 MAD
250 AMD6.65780 MAD
500 AMD13.31560 MAD
1000 AMD26.63120 MAD
2000 AMD53.26240 MAD
5000 AMD133.15600 MAD
10000 AMD266.31200 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / درام أرمينية
1 MAD37.54990 AMD
5 MAD187.74950 AMD
10 MAD375.49900 AMD
20 MAD750.99800 AMD
50 MAD1877.49500 AMD
100 MAD3754.99000 AMD
250 MAD9387.47500 AMD
500 MAD18774.95000 AMD
1000 MAD37549.90000 AMD
2000 MAD75099.80000 AMD
5000 MAD187749.50000 AMD
10000 MAD375499.00000 AMD