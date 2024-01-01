Vanuatu vatusundan Türk lirasına

Reel döviz kuru ile VUV → TRY çevirin

1.000 vuv
253,38 try

1.00000 VUV = 0.25338 TRY

01:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553651.0764589.35081.451221.653660.9478918.3626
1 GBP1.1690911.25845104.4581.696581.933251.1081721.4673
1 USD0.9290.794628183.00511.348151.536220.8805517.0585
1 INR0.01119180.009573250.012047510.01624180.01850750.01060840.205511

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Vanuatu vatusundan Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vanuatu vatusu için en iyi döviz çiftleri

VUV → GBP

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VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Türk Lirası
1 VUV0.25338 TRY
5 VUV1.26691 TRY
10 VUV2.53381 TRY
20 VUV5.06762 TRY
50 VUV12.66905 TRY
100 VUV25.33810 TRY
250 VUV63.34525 TRY
500 VUV126.69050 TRY
1000 VUV253.38100 TRY
2000 VUV506.76200 TRY
5000 VUV1266.90500 TRY
10000 VUV2533.81000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Vanuatu Vatusu
1 TRY3.94663 VUV
5 TRY19.73315 VUV
10 TRY39.46630 VUV
20 TRY78.93260 VUV
50 TRY197.33150 VUV
100 TRY394.66300 VUV
250 TRY986.65750 VUV
500 TRY1973.31500 VUV
1000 TRY3946.63000 VUV
2000 TRY7893.26000 VUV
5000 TRY19733.15000 VUV
10000 TRY39466.30000 VUV