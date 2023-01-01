10 Vanuatu vatusundan Türk lirasına

Reel döviz kuru ile VUV → TRY çevirin

10 vuv
2,25 try

1.00000 VUV = 0.22467 TRY

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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VUV → TRY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VUV → 0 TRY
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.0568587.75551.433721.645410.9671518.4095
1GBP1.1544711.2201101.3111.655191.899581.1165421.2532
1USD0.94620.819605183.0351.35661.55690.915117.4192
1INR0.01139530.00987060.012043110.01633770.018750.01102070.209781

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vanuatu vatusundan Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vanuatu vatusu

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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plane
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Türk Lirası
1 VUV0.22467 TRY
5 VUV1.12333 TRY
10 VUV2.24667 TRY
20 VUV4.49334 TRY
50 VUV11.23335 TRY
100 VUV22.46670 TRY
250 VUV56.16675 TRY
500 VUV112.33350 TRY
1000 VUV224.66700 TRY
2000 VUV449.33400 TRY
5000 VUV1123.33500 TRY
10000 VUV2246.67000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Vanuatu Vatusu
1 TRY4.45103 VUV
5 TRY22.25515 VUV
10 TRY44.51030 VUV
20 TRY89.02060 VUV
50 TRY222.55150 VUV
100 TRY445.10300 VUV
250 TRY1112.75750 VUV
500 TRY2225.51500 VUV
1000 TRY4451.03000 VUV
2000 TRY8902.06000 VUV
5000 TRY22255.15000 VUV
10000 TRY44510.30000 VUV