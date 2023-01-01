2000 Vanuatu vatusundan Yemen riyaline
Reel döviz kuru ile VUV → OMR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vanuatu vatusundan Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Umman Riyali / Vanuatu Vatusu
|1 OMR
|316.87900 VUV
|5 OMR
|1584.39500 VUV
|10 OMR
|3168.79000 VUV
|20 OMR
|6337.58000 VUV
|50 OMR
|15843.95000 VUV
|100 OMR
|31687.90000 VUV
|250 OMR
|79219.75000 VUV
|500 OMR
|158439.50000 VUV
|1000 OMR
|316879.00000 VUV
|2000 OMR
|633758.00000 VUV
|5000 OMR
|1584395.00000 VUV
|10000 OMR
|3168790.00000 VUV