Vietnam dongundan Samoa talasına

Reel döviz kuru ile VND → WST çevirin

1.000 vnd
0,11 wst

1.00000 VND = 0.00011 WST

01:28 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.535740.92891.346451332.851.3480536.131150.155
1 AUD0.6511510.6048490.876741867.8850.87778323.526797.7734
1 EUR1.076551.6533111.449521434.881.4512438.8968161.64
1 SGD0.7426941.140590.6898831989.8991.0011926.8343111.519

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Samoa Talası
1 VND0.00011 WST
5 VND0.00056 WST
10 VND0.00112 WST
20 VND0.00223 WST
50 VND0.00559 WST
100 VND0.01117 WST
250 VND0.02793 WST
500 VND0.05585 WST
1000 VND0.11171 WST
2000 VND0.22341 WST
5000 VND0.55853 WST
10000 VND1.11706 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Vietnam Dongu
1 WST8952.07000 VND
5 WST44760.35000 VND
10 WST89520.70000 VND
20 WST179041.40000 VND
50 WST447603.50000 VND
100 WST895207.00000 VND
250 WST2238017.50000 VND
500 WST4476035.00000 VND
1000 WST8952070.00000 VND
2000 WST17904140.00000 VND
5000 WST44760350.00000 VND
10000 WST89520700.00000 VND