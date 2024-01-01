10 Samoa talasından Vietnam donguna
Reel döviz kuru ile WST → VND çevirin
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WST → VND çevrim grafiği
1 WST = 9.157,43000 VND
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|1 WST → VND
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|9.413,0700
|9.413,0700
|Düşük
|9.127,2700
|9.050,3600
|Ortalama
|9.287,7690
|9.206,3552
|Değişim
|-0.53%
|-0.10%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 WST → VND istatistikleri
WST → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9.413,0700, en düşük 9.127,2700 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9.287,7690 oldu. WST → VND kurundaki değişiklik -0.53 değerindeydi.
WST → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9.413,0700, en düşük 9.050,3600 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9.206,3552 oldu. WST → VND kurundaki değişiklik -0.10 değerindeydi.
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Samoa talasından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Samoa Talası / Vietnam Dongu
|1 WST
|9.157,43000 VND
|5 WST
|45.787,15000 VND
|10 WST
|91.574,30000 VND
|20 WST
|183.148,60000 VND
|50 WST
|457.871,50000 VND
|100 WST
|915.743,00000 VND
|250 WST
|2.289.357,50000 VND
|500 WST
|4.578.715,00000 VND
|1000 WST
|9.157.430,00000 VND
|2000 WST
|18.314.860,00000 VND
|5000 WST
|45.787.150,00000 VND
|10000 WST
|91.574.300,00000 VND
|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Samoa Talası
|1000 VND
|0,10920 WST
|2000 VND
|0,21840 WST
|5000 VND
|0,54601 WST
|10000 VND
|1,09201 WST
|20000 VND
|2,18402 WST
|50000 VND
|5,46005 WST
|100000 VND
|10,92010 WST
|200000 VND
|21,84020 WST
|500000 VND
|54,60050 WST
|1000000 VND
|109,20100 WST
|2000000 VND
|218,40200 WST
|5000000 VND
|546,00500 WST