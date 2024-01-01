bin Samoa talasından Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile WST → VND çevirin

1,000WS$ WST = 9.157₫ VND

06:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → VND çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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VND
1 WST → VNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9.413,07009.413,0700
Düşük9.127,27009.050,3600
Ortalama9.287,76909.206,3552
Değişim-0.53%-0.10%
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1 WST → VND istatistikleri

WST → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9.413,0700, en düşük 9.127,2700 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9.287,7690 oldu. WST → VND kurundaki değişiklik -0.53 değerindeydi.

WST → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9.413,0700, en düşük 9.050,3600 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9.206,3552 oldu. WST → VND kurundaki değişiklik -0.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - VND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53517,9391,4020,78984,4051,338
1 EUR1,05911,62619,0021,4850,83689,4061,418
1 AUD0,6520,615111,6870,9130,51454,990,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7050,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Vietnam Dongu
1 WST9.157,43000 VND
5 WST45.787,15000 VND
10 WST91.574,30000 VND
20 WST183.148,60000 VND
50 WST457.871,50000 VND
100 WST915.743,00000 VND
250 WST2.289.357,50000 VND
500 WST4.578.715,00000 VND
1000 WST9.157.430,00000 VND
2000 WST18.314.860,00000 VND
5000 WST45.787.150,00000 VND
10000 WST91.574.300,00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Samoa Talası
1000 VND0,10920 WST
2000 VND0,21840 WST
5000 VND0,54601 WST
10000 VND1,09201 WST
20000 VND2,18402 WST
50000 VND5,46005 WST
100000 VND10,92010 WST
200000 VND21,84020 WST
500000 VND54,60050 WST
1000000 VND109,20100 WST
2000000 VND218,40200 WST
5000000 VND546,00500 WST