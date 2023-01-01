5 Vietnam dongundan Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile VND → TZS çevirin

5 vnd
0,52 tzs

1.00000 VND = 0.10327 TZS

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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VND → TZS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VND → 0 TZS
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Vietnam dongundan Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vietnam dongu

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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plane
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Tanzanya Şilini
1 VND0.10327 TZS
5 VND0.51636 TZS
10 VND1.03271 TZS
20 VND2.06542 TZS
50 VND5.16355 TZS
100 VND10.32710 TZS
250 VND25.81775 TZS
500 VND51.63550 TZS
1000 VND103.27100 TZS
2000 VND206.54200 TZS
5000 VND516.35500 TZS
10000 VND1032.71000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Vietnam Dongu
1 TZS9.68327 VND
5 TZS48.41635 VND
10 TZS96.83270 VND
20 TZS193.66540 VND
50 TZS484.16350 VND
100 TZS968.32700 VND
250 TZS2420.81750 VND
500 TZS4841.63500 VND
1000 TZS9683.27000 VND
2000 TZS19366.54000 VND
5000 TZS48416.35000 VND
10000 TZS96832.70000 VND