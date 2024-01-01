1 milyon Vietnam dongundan Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile VND → TZS çevirin

1,000₫ VND = 0,1046tzs TZS

03:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → TZS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TZS
1 VND → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10810,1111
Düşük0,10460,1046
Ortalama0,10620,1085
Değişim-3.24%-3.24%
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1 VND → TZS istatistikleri

VND → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1081, en düşük 0,1046 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1062 oldu. VND → TZS kurundaki değişiklik -3.24 değerindeydi.

VND → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1111, en düşük 0,1046 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1085 oldu. VND → TZS kurundaki değişiklik -3.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - TZS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5340,9441,3381.390,951,40134,618154,145
1 AUD0,65210,6150,872906,6910,91422,565100,479
1 EUR1,061,62611,4181.473,851,48536,681163,33
1 SGD0,7471,1460,70511.039,31,04725,866115,175

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Tanzanya Şilini
1000 VND104,62800 TZS
2000 VND209,25600 TZS
5000 VND523,14000 TZS
10000 VND1.046,28000 TZS
20000 VND2.092,56000 TZS
50000 VND5.231,40000 TZS
100000 VND10.462,80000 TZS
200000 VND20.925,60000 TZS
500000 VND52.314,00000 TZS
1000000 VND104.628,00000 TZS
2000000 VND209.256,00000 TZS
5000000 VND523.140,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Vietnam Dongu
1 TZS9,55765 VND
5 TZS47,78825 VND
10 TZS95,57650 VND
20 TZS191,15300 VND
50 TZS477,88250 VND
100 TZS955,76500 VND
250 TZS2.389,41250 VND
500 TZS4.778,82500 VND
1000 TZS9.557,65000 VND
2000 TZS19.115,30000 VND
5000 TZS47.788,25000 VND
10000 TZS95.576,50000 VND