1 milyon Vietnam dongundan Rumen leyine

Reel döviz kuru ile VND → RON çevirin

1,000₫ VND = 0,0001848L RON

03:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → RON çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RON
1 VND → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00020,0002
Ortalama0,00020,0002
Değişim1.63%3.30%
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1 VND → RON istatistikleri

VND → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. VND → RON kurundaki değişiklik 1.63 değerindeydi.

VND → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. VND → RON kurundaki değişiklik 3.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - RON tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5350,9441,3381.389,631,40134,613154,065
1 AUD0,65210,6150,872905,4130,91322,552100,381
1 EUR1,061,62711,4181.472,661,48536,681163,275
1 SGD0,7471,1470,70511.038,321,04725,862115,116

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Rumen Leyi
1000 VND0,18484 RON
2000 VND0,36968 RON
5000 VND0,92420 RON
10000 VND1,84841 RON
20000 VND3,69682 RON
50000 VND9,24205 RON
100000 VND18,48410 RON
200000 VND36,96820 RON
500000 VND92,42050 RON
1000000 VND184,84100 RON
2000000 VND369,68200 RON
5000000 VND924,20500 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Vietnam Dongu
1 RON5.410,05000 VND
5 RON27.050,25000 VND
10 RON54.100,50000 VND
20 RON108.201,00000 VND
50 RON270.502,50000 VND
100 RON541.005,00000 VND
250 RON1.352.512,50000 VND
500 RON2.705.025,00000 VND
1000 RON5.410.050,00000 VND
2000 RON10.820.100,00000 VND
5000 RON27.050.250,00000 VND
10000 RON54.100.500,00000 VND