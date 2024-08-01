100 Romanya leyinden Vietnam donguna
Reel döviz kuru ile RON → VND çevirin
|1 RON → VND
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|5.585,4400
|5.585,4400
|Düşük
|5.466,0100
|5.464,2500
|Ortalama
|5.538,5637
|5.523,4748
|Değişim
|-0.57%
|-0.63%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 RON → VND istatistikleri
RON → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5.585,4400, en düşük 5.466,0100 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5.538,5637 oldu. RON → VND kurundaki değişiklik -0.57 değerindeydi.
RON → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5.585,4400, en düşük 5.464,2500 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5.523,4748 oldu. RON → VND kurundaki değişiklik -0.63 değerindeydi.
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Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük bir sırrı var. Haberiniz olmadan sizi daha fazla ücretlendirmek için döviz kurlarına gizliden fiyat koyuyorlar. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirmiş oluyorlar.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Size gerçek kuru veririz. Kur ve ücretimizi diğer rakiplerle karşılaştırın, farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Romanya leyinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Rumen Leyi / Vietnam Dongu
|1 RON
|5.466,01000 VND
|5 RON
|27.330,05000 VND
|10 RON
|54.660,10000 VND
|20 RON
|109.320,20000 VND
|50 RON
|273.300,50000 VND
|100 RON
|546.601,00000 VND
|250 RON
|1.366.502,50000 VND
|500 RON
|2.733.005,00000 VND
|1000 RON
|5.466.010,00000 VND
|2000 RON
|10.932.020,00000 VND
|5000 RON
|27.330.050,00000 VND
|10000 RON
|54.660.100,00000 VND
|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Rumen Leyi
|1000 VND
|0,18295 RON
|2000 VND
|0,36590 RON
|5000 VND
|0,91475 RON
|10000 VND
|1,82949 RON
|20000 VND
|3,65898 RON
|50000 VND
|9,14745 RON
|100000 VND
|18,29490 RON
|200000 VND
|36,58980 RON
|500000 VND
|91,47450 RON
|1000000 VND
|182,94900 RON
|2000000 VND
|365,89800 RON
|5000000 VND
|914,74500 RON