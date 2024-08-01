bin Romanya leyinden Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile RON → VND çevirin

1.000 ron
5.466.010 vnd

1,000L RON = 5.466₫ VND

23:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → VND çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 RON → VNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5.585,44005.585,4400
Düşük5.466,01005.464,2500
Ortalama5.538,56375.523,4748
Değişim-0.57%-0.63%
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1 RON → VND istatistikleri

RON → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5.585,4400, en düşük 5.466,0100 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5.538,5637 oldu. RON → VND kurundaki değişiklik -0.57 değerindeydi.

RON → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5.585,4400, en düşük 5.464,2500 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5.523,4748 oldu. RON → VND kurundaki değişiklik -0.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9271,3881,5390,7851,3370,87383,767
1 EUR1,07911,4971,660,8471,4420,94290,367
1 CAD0,7210,66811,1090,5660,9630,62960,359
1 AUD0,650,6020,90210,510,8680,56754,427

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Vietnam Dongu
1 RON5.466,01000 VND
5 RON27.330,05000 VND
10 RON54.660,10000 VND
20 RON109.320,20000 VND
50 RON273.300,50000 VND
100 RON546.601,00000 VND
250 RON1.366.502,50000 VND
500 RON2.733.005,00000 VND
1000 RON5.466.010,00000 VND
2000 RON10.932.020,00000 VND
5000 RON27.330.050,00000 VND
10000 RON54.660.100,00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Rumen Leyi
1000 VND0,18295 RON
2000 VND0,36590 RON
5000 VND0,91475 RON
10000 VND1,82949 RON
20000 VND3,65898 RON
50000 VND9,14745 RON
100000 VND18,29490 RON
200000 VND36,58980 RON
500000 VND91,47450 RON
1000000 VND182,94900 RON
2000000 VND365,89800 RON
5000000 VND914,74500 RON