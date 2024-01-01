VND - RON Döviz Kuru Tablosu

Vietnam dongu, Vietnam'ın para birimidir. Vietnam dong, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. Dongun para birimi kodu VND olup simgesi ₫ şeklindedir veya basitçe ‘D’ ile temsil edilir. 1978'den beri Vietnam'ın para birimidir. VND itibari bir para birimi olup dönüşüm katsayısı dört basamaklıdır. VND hakkında daha fazla bilgi edinin

Rumen leyi

Rumen leyi

Rumen leyi, Romanya'nın para birimidir. Para birimi kodu ve döviz simgesi RON şeklindedir. Para birimini tanımlamak için başka bir sembol bulunmamaktadır. Tekil hâlininin "1 leu", çoğul hâlinin de "2 lei" olarak yazıldığını görürsünüz. Ley itibari bir para birimidir ve dönüşüm katsayısı beş basamaklıdır. Rumen leyi, popüler olarak euro ile takas...



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