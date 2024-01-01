200.000 Vietnam dongundan Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile VND → PGK çevirin

1,000₫ VND = 0,0001560K PGK

03:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → PGK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PGK
1 VND → PGKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00020,0002
Ortalama0,00020,0002
Değişim-0.01%0.07%
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1 VND → PGK istatistikleri

VND → PGK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. VND → PGK kurundaki değişiklik -0.01 değerindeydi.

VND → PGK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. VND → PGK kurundaki değişiklik 0.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - PGK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5350,9441,3391.391,811,40234,615154,08
1 AUD0,65110,6150,872906,5550,91322,547100,36
1 EUR1,061,62711,4181.474,831,48536,68163,265
1 SGD0,7471,1470,70511.039,791,04725,86115,11

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Papua Yeni Gine Kinası
1000 VND0,15601 PGK
2000 VND0,31202 PGK
5000 VND0,78005 PGK
10000 VND1,56009 PGK
20000 VND3,12018 PGK
50000 VND7,80045 PGK
100000 VND15,60090 PGK
200000 VND31,20180 PGK
500000 VND78,00450 PGK
1000000 VND156,00900 PGK
2000000 VND312,01800 PGK
5000000 VND780,04500 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Vietnam Dongu
1 PGK6.409,89000 VND
5 PGK32.049,45000 VND
10 PGK64.098,90000 VND
20 PGK128.197,80000 VND
50 PGK320.494,50000 VND
100 PGK640.989,00000 VND
250 PGK1.602.472,50000 VND
500 PGK3.204.945,00000 VND
1000 PGK6.409.890,00000 VND
2000 PGK12.819.780,00000 VND
5000 PGK32.049.450,00000 VND
10000 PGK64.098.900,00000 VND