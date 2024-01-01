Vietnam dongundan Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile VND → KES çevirin

1.000 vnd
6 kes

1.00000 VND = 0.00604 KES

01:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.535980.9291.346651333.141.3481536.1375150.165
1 AUD0.6510510.6048120.876736867.9410.87771323.527397.7649
1 EUR1.076451.6534111.44961435.061.4512238.9002161.645
1 SGD0.7425831.140590.6898451989.9681.0011126.8351111.51

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

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VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Kenya Şilini
1 VND0.00604 KES
5 VND0.03019 KES
10 VND0.06037 KES
20 VND0.12074 KES
50 VND0.30185 KES
100 VND0.60371 KES
250 VND1.50927 KES
500 VND3.01853 KES
1000 VND6.03706 KES
2000 VND12.07412 KES
5000 VND30.18530 KES
10000 VND60.37060 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Vietnam Dongu
1 KES165.64400 VND
5 KES828.22000 VND
10 KES1656.44000 VND
20 KES3312.88000 VND
50 KES8282.20000 VND
100 KES16564.40000 VND
250 KES41411.00000 VND
500 KES82822.00000 VND
1000 KES165644.00000 VND
2000 KES331288.00000 VND
5000 KES828220.00000 VND
10000 KES1656440.00000 VND