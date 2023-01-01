5000 Vietnam dongundan Kenya şilinine
Reel döviz kuru ile VND → KES çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Kenya Şilini / Vietnam Dongu
|1 KES
|164.00100 VND
|5 KES
|820.00500 VND
|10 KES
|1640.01000 VND
|20 KES
|3280.02000 VND
|50 KES
|8200.05000 VND
|100 KES
|16400.10000 VND
|250 KES
|41000.25000 VND
|500 KES
|82000.50000 VND
|1000 KES
|164001.00000 VND
|2000 KES
|328002.00000 VND
|5000 KES
|820005.00000 VND
|10000 KES
|1640010.00000 VND