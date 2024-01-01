50.000 Vietnam dongundan Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile VND → KES çevirin

1,000₫ VND = 0,005091Ksh KES

02:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → KES çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KES
1 VND → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00510,0053
Düşük0,00510,0051
Ortalama0,00510,0052
Değişim-0.74%-1.54%
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1 VND → KES istatistikleri

VND → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0051, en düşük 0,0051 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0051 oldu. VND → KES kurundaki değişiklik -0.74 değerindeydi.

VND → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0053, en düşük 0,0051 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0052 oldu. VND → KES kurundaki değişiklik -1.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - KES tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.393,11,40234,643154,095
1 AUD0,65110,6140,871906,6990,91322,547100,293
1 EUR1,0591,62711,4181.475,571,48536,693163,22
1 SGD0,7471,1480,70511.040,681,04725,879115,112

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Kenya Şilini
1000 VND5,09082 KES
2000 VND10,18164 KES
5000 VND25,45410 KES
10000 VND50,90820 KES
20000 VND101,81640 KES
50000 VND254,54100 KES
100000 VND509,08200 KES
200000 VND1.018,16400 KES
500000 VND2.545,41000 KES
1000000 VND5.090,82000 KES
2000000 VND10.181,64000 KES
5000000 VND25.454,10000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Vietnam Dongu
1 KES196,43200 VND
5 KES982,16000 VND
10 KES1.964,32000 VND
20 KES3.928,64000 VND
50 KES9.821,60000 VND
100 KES19.643,20000 VND
250 KES49.108,00000 VND
500 KES98.216,00000 VND
1000 KES196.432,00000 VND
2000 KES392.864,00000 VND
5000 KES982.160,00000 VND
10000 KES1.964.320,00000 VND