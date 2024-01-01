5.000.000 Vietnam dongundan Jersey pounduna
Reel döviz kuru ile VND → JEP çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
VND → JEP çevrim grafiği
1 VND = 0,00003 JEP
0
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
|1 VND → JEP
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0000
|0,0000
|Düşük
|0,0000
|0,0000
|Ortalama
|0,0000
|0,0000
|Değişim
|2.06%
|1.46%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → JEP istatistikleri
VND → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. VND → JEP kurundaki değişiklik 2.06 değerindeydi.
VND → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. VND → JEP kurundaki değişiklik 1.46 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Jersey poundu
|1000 VND
|0,03107 JEP
|2000 VND
|0,06214 JEP
|5000 VND
|0,15536 JEP
|10000 VND
|0,31071 JEP
|20000 VND
|0,62143 JEP
|50000 VND
|1,55357 JEP
|100000 VND
|3,10713 JEP
|200000 VND
|6,21426 JEP
|500000 VND
|15,53565 JEP
|1000000 VND
|31,07130 JEP
|2000000 VND
|62,14260 JEP
|5000000 VND
|155,35650 JEP
|Çevrim kurları Jersey poundu / Vietnam Dongu
|1 JEP
|32.184,10000 VND
|5 JEP
|160.920,50000 VND
|10 JEP
|321.841,00000 VND
|20 JEP
|643.682,00000 VND
|50 JEP
|1.609.205,00000 VND
|100 JEP
|3.218.410,00000 VND
|250 JEP
|8.046.025,00000 VND
|500 JEP
|16.092.050,00000 VND
|1000 JEP
|32.184.100,00000 VND
|2000 JEP
|64.368.200,00000 VND
|5000 JEP
|160.920.500,00000 VND
|10000 JEP
|321.841.000,00000 VND