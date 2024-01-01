2.000.000 Vietnam dongundan Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile VND → JEP çevirin

1,000₫ VND = 0,00003107£ JEP

02:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → JEP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JEP
1 VND → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00000,0000
Düşük0,00000,0000
Ortalama0,00000,0000
Değişim2.06%1.46%
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1 VND → JEP istatistikleri

VND → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. VND → JEP kurundaki değişiklik 2.06 değerindeydi.

VND → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. VND → JEP kurundaki değişiklik 1.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - JEP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.393,251,40234,653154,155
1 AUD0,65110,6140,871906,6570,91322,55100,316
1 EUR1,0591,62811,4181.475,591,48536,701163,265
1 SGD0,7471,1480,70511.040,551,04725,88115,131

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Jersey poundu
1000 VND0,03107 JEP
2000 VND0,06215 JEP
5000 VND0,15537 JEP
10000 VND0,31074 JEP
20000 VND0,62147 JEP
50000 VND1,55369 JEP
100000 VND3,10737 JEP
200000 VND6,21474 JEP
500000 VND15,53685 JEP
1000000 VND31,07370 JEP
2000000 VND62,14740 JEP
5000000 VND155,36850 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Vietnam Dongu
1 JEP32.181,60000 VND
5 JEP160.908,00000 VND
10 JEP321.816,00000 VND
20 JEP643.632,00000 VND
50 JEP1.609.080,00000 VND
100 JEP3.218.160,00000 VND
250 JEP8.045.400,00000 VND
500 JEP16.090.800,00000 VND
1000 JEP32.181.600,00000 VND
2000 JEP64.363.200,00000 VND
5000 JEP160.908.000,00000 VND
10000 JEP321.816.000,00000 VND