200.000 Vietnam dongundan Kosta Rika kolonuna
Reel döviz kuru ile VND → CRC çevirin
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VND → CRC çevrim grafiği
1 VND = 0,02003 CRC
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|1 VND → CRC
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0205
|0,0212
|Düşük
|0,0200
|0,0200
|Ortalama
|0,0202
|0,0207
|Değişim
|-2.15%
|-3.93%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → CRC istatistikleri
VND → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0205, en düşük 0,0200 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0202 oldu. VND → CRC kurundaki değişiklik -2.15 değerindeydi.
VND → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0212, en düşük 0,0200 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0207 oldu. VND → CRC kurundaki değişiklik -3.93 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Kosta Rika Kolonu
|1000 VND
|20,02830 CRC
|2000 VND
|40,05660 CRC
|5000 VND
|100,14150 CRC
|10000 VND
|200,28300 CRC
|20000 VND
|400,56600 CRC
|50000 VND
|1.001,41500 CRC
|100000 VND
|2.002,83000 CRC
|200000 VND
|4.005,66000 CRC
|500000 VND
|10.014,15000 CRC
|1000000 VND
|20.028,30000 CRC
|2000000 VND
|40.056,60000 CRC
|5000000 VND
|100.141,50000 CRC
|Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Vietnam Dongu
|1 CRC
|49,92940 VND
|5 CRC
|249,64700 VND
|10 CRC
|499,29400 VND
|20 CRC
|998,58800 VND
|50 CRC
|2.496,47000 VND
|100 CRC
|4.992,94000 VND
|250 CRC
|12.482,35000 VND
|500 CRC
|24.964,70000 VND
|1000 CRC
|49.929,40000 VND
|2000 CRC
|99.858,80000 VND
|5000 CRC
|249.647,00000 VND
|10000 CRC
|499.294,00000 VND