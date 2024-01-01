1 milyon Vietnam dongundan Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile VND → CRC çevirin

1,000₫ VND = 0,02003₡ CRC

01:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → CRC çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CRC
1 VND → CRCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02050,0212
Düşük0,02000,0200
Ortalama0,02020,0207
Değişim-2.15%-3.93%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 VND → CRC istatistikleri

VND → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0205, en düşük 0,0200 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0202 oldu. VND → CRC kurundaki değişiklik -2.15 değerindeydi.

VND → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0212, en düşük 0,0200 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0207 oldu. VND → CRC kurundaki değişiklik -3.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - CRC tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.392,81,40234,648154,115
1 AUD0,65110,6140,871906,5040,91322,55100,306
1 EUR1,0591,62811,4181.475,391,48536,702163,255
1 SGD0,7471,1480,70511.040,451,04725,882115,127

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Kosta Rika Kolonu
1000 VND20,02830 CRC
2000 VND40,05660 CRC
5000 VND100,14150 CRC
10000 VND200,28300 CRC
20000 VND400,56600 CRC
50000 VND1.001,41500 CRC
100000 VND2.002,83000 CRC
200000 VND4.005,66000 CRC
500000 VND10.014,15000 CRC
1000000 VND20.028,30000 CRC
2000000 VND40.056,60000 CRC
5000000 VND100.141,50000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Vietnam Dongu
1 CRC49,92940 VND
5 CRC249,64700 VND
10 CRC499,29400 VND
20 CRC998,58800 VND
50 CRC2.496,47000 VND
100 CRC4.992,94000 VND
250 CRC12.482,35000 VND
500 CRC24.964,70000 VND
1000 CRC49.929,40000 VND
2000 CRC99.858,80000 VND
5000 CRC249.647,00000 VND
10000 CRC499.294,00000 VND