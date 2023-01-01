500 Vietnam dongundan Bangladeş takasına
Reel döviz kuru ile VND → BDT çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bangladeş Takası / Vietnam Dongu
|1 BDT
|220.45400 VND
|5 BDT
|1102.27000 VND
|10 BDT
|2204.54000 VND
|20 BDT
|4409.08000 VND
|50 BDT
|11022.70000 VND
|100 BDT
|22045.40000 VND
|250 BDT
|55113.50000 VND
|500 BDT
|110227.00000 VND
|1000 BDT
|220454.00000 VND
|2000 BDT
|440908.00000 VND
|5000 BDT
|1102270.00000 VND
|10000 BDT
|2204540.00000 VND