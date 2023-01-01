5 Vietnam dongundan Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile VND → AZN çevirin

5 vnd
0.00 azn

1.00000 VND = 0.00007 AZN

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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VND → AZN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VND → 0 AZN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Vietnam dongundan Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vietnam dongu

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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plane
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Azerbaycan Manatı
1 VND0.00007 AZN
5 VND0.00035 AZN
10 VND0.00070 AZN
20 VND0.00140 AZN
50 VND0.00350 AZN
100 VND0.00699 AZN
250 VND0.01749 AZN
500 VND0.03497 AZN
1000 VND0.06994 AZN
2000 VND0.13989 AZN
5000 VND0.34972 AZN
10000 VND0.69944 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Vietnam Dongu
1 AZN14297.10000 VND
5 AZN71485.50000 VND
10 AZN142971.00000 VND
20 AZN285942.00000 VND
50 AZN714855.00000 VND
100 AZN1429710.00000 VND
250 AZN3574275.00000 VND
500 AZN7148550.00000 VND
1000 AZN14297100.00000 VND
2000 AZN28594200.00000 VND
5000 AZN71485500.00000 VND
10000 AZN142971000.00000 VND