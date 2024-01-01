5.000.000 Vietnam dongundan Azerbaycan manatına
Reel döviz kuru ile VND → AZN çevirin
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VND → AZN çevrim grafiği
1 VND = 0,00007 AZN
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|1 VND → AZN
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0001
|0,0001
|Düşük
|0,0001
|0,0001
|Ortalama
|0,0001
|0,0001
|Değişim
|-0.90%
|-1.75%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → AZN istatistikleri
VND → AZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → AZN kurundaki değişiklik -0.90 değerindeydi.
VND → AZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → AZN kurundaki değişiklik -1.75 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Azerbaycan Manatı
|1000 VND
|0,06695 AZN
|2000 VND
|0,13390 AZN
|5000 VND
|0,33475 AZN
|10000 VND
|0,66950 AZN
|20000 VND
|1,33899 AZN
|50000 VND
|3,34748 AZN
|100000 VND
|6,69495 AZN
|200000 VND
|13,38990 AZN
|500000 VND
|33,47475 AZN
|1000000 VND
|66,94950 AZN
|2000000 VND
|133,89900 AZN
|5000000 VND
|334,74750 AZN
|Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Vietnam Dongu
|1 AZN
|14.936,60000 VND
|5 AZN
|74.683,00000 VND
|10 AZN
|149.366,00000 VND
|20 AZN
|298.732,00000 VND
|50 AZN
|746.830,00000 VND
|100 AZN
|1.493.660,00000 VND
|250 AZN
|3.734.150,00000 VND
|500 AZN
|7.468.300,00000 VND
|1000 AZN
|14.936.600,00000 VND
|2000 AZN
|29.873.200,00000 VND
|5000 AZN
|74.683.000,00000 VND
|10000 AZN
|149.366.000,00000 VND