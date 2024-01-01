200.000 Vietnam dongundan Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile VND → AZN çevirin

1,000₫ VND = 0,00006695man. AZN

01:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → AZN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AZN
1 VND → AZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim-0.90%-1.75%
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1 VND → AZN istatistikleri

VND → AZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → AZN kurundaki değişiklik -0.90 değerindeydi.

VND → AZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → AZN kurundaki değişiklik -1.75 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - AZN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5380,9441,3391.392,691,40234,63154,145
1 AUD0,6510,6140,871905,4570,91222,515100,217
1 EUR1,0591,62911,4181.474,791,48536,671163,235
1 SGD0,7471,1480,70511.039,91,04725,858115,098

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Azerbaycan Manatı
1000 VND0,06695 AZN
2000 VND0,13390 AZN
5000 VND0,33475 AZN
10000 VND0,66950 AZN
20000 VND1,33899 AZN
50000 VND3,34748 AZN
100000 VND6,69495 AZN
200000 VND13,38990 AZN
500000 VND33,47475 AZN
1000000 VND66,94950 AZN
2000000 VND133,89900 AZN
5000000 VND334,74750 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Vietnam Dongu
1 AZN14.936,60000 VND
5 AZN74.683,00000 VND
10 AZN149.366,00000 VND
20 AZN298.732,00000 VND
50 AZN746.830,00000 VND
100 AZN1.493.660,00000 VND
250 AZN3.734.150,00000 VND
500 AZN7.468.300,00000 VND
1000 AZN14.936.600,00000 VND
2000 AZN29.873.200,00000 VND
5000 AZN74.683.000,00000 VND
10000 AZN149.366.000,00000 VND