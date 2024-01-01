Vietnam dongundan Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile VND → AZN çevirin

1.000 vnd
0,07 azn

1.00000 VND = 0.00007 AZN

22:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553851.076389.33391.451011.653050.9481618.36
1 GBP1.1690611.25825104.4361.696311.93251.1084621.4637
1 USD0.929150.794755183.00091.348151.535860.8809517.0584
1 INR0.0111940.009575250.012048110.01624260.01850420.01061370.205521

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Azerbaycan Manatı
1 VND0.00007 AZN
5 VND0.00035 AZN
10 VND0.00069 AZN
20 VND0.00139 AZN
50 VND0.00347 AZN
100 VND0.00695 AZN
250 VND0.01737 AZN
500 VND0.03475 AZN
1000 VND0.06949 AZN
2000 VND0.13898 AZN
5000 VND0.34746 AZN
10000 VND0.69492 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Vietnam Dongu
1 AZN14390.20000 VND
5 AZN71951.00000 VND
10 AZN143902.00000 VND
20 AZN287804.00000 VND
50 AZN719510.00000 VND
100 AZN1439020.00000 VND
250 AZN3597550.00000 VND
500 AZN7195100.00000 VND
1000 AZN14390200.00000 VND
2000 AZN28780400.00000 VND
5000 AZN71951000.00000 VND
10000 AZN143902000.00000 VND