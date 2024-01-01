Özbekistan somundan İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile UZS → ISK çevirin

1.000 uzs
11,08 isk

1.00000 UZS = 0.01108 ISK

01:04 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855451.0763589.3491.451031.653510.94814518.3609
1 GBP1.1689811.25825104.4491.696251.932941.1083621.4639
1 USD0.929050.794755183.01111.34811.536220.880917.0585
1 INR0.01119210.009574080.012046610.016240.01850620.01061180.205497

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Özbekistan somundan İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / İzlanda Kronu
1 UZS0.01108 ISK
5 UZS0.05538 ISK
10 UZS0.11075 ISK
20 UZS0.22151 ISK
50 UZS0.55377 ISK
100 UZS1.10754 ISK
250 UZS2.76885 ISK
500 UZS5.53770 ISK
1000 UZS11.07540 ISK
2000 UZS22.15080 ISK
5000 UZS55.37700 ISK
10000 UZS110.75400 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Özbekistan Somu
1 ISK90.29060 UZS
5 ISK451.45300 UZS
10 ISK902.90600 UZS
20 ISK1805.81200 UZS
50 ISK4514.53000 UZS
100 ISK9029.06000 UZS
250 ISK22572.65000 UZS
500 ISK45145.30000 UZS
1000 ISK90290.60000 UZS
2000 ISK180581.20000 UZS
5000 ISK451453.00000 UZS
10000 ISK902906.00000 UZS