Uganda şilininden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile UGX → UAH çevirin

1.000 ugx
9,74 uah

1.00000 UGX = 0.00974 UAH

00:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85521.076489.34791.45051.652310.947818.3571
1 GBP1.1693211.25865104.4761.696091.932071.1082821.4653
1 USD0.929050.794502183.00621.347551.535040.8805517.0542
1 INR0.01119220.00957160.012047310.01623430.0184930.01060820.205457

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Uganda şilininden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

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UGX → SGD

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UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Ukrayna Grivnası
1 UGX0.00974 UAH
5 UGX0.04868 UAH
10 UGX0.09736 UAH
20 UGX0.19472 UAH
50 UGX0.48681 UAH
100 UGX0.97362 UAH
250 UGX2.43404 UAH
500 UGX4.86809 UAH
1000 UGX9.73617 UAH
2000 UGX19.47234 UAH
5000 UGX48.68085 UAH
10000 UGX97.36170 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Uganda Şilini
1 UAH102.71000 UGX
5 UAH513.55000 UGX
10 UAH1027.10000 UGX
20 UAH2054.20000 UGX
50 UAH5135.50000 UGX
100 UAH10271.00000 UGX
250 UAH25677.50000 UGX
500 UAH51355.00000 UGX
1000 UAH102710.00000 UGX
2000 UAH205420.00000 UGX
5000 UAH513550.00000 UGX
10000 UAH1027100.00000 UGX