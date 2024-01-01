Uganda şilininden Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile UGX → LBP çevirin

1.000 ugx
3.880,13 lbp

1.00000 UGX = 3.88013 LBP

19:47 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.534570.9291.34640.79450283.00421517.861.3475
1 AUD0.6516510.605370.8773820.51773754.0897989.1130.878098
1 EUR1.076451.6518811.449330.8551989.34991633.91.45052
1 SGD0.7427211.139750.68997310.59009461.6491127.351.00082

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Lübnan Lirası
1 UGX3.88013 LBP
5 UGX19.40065 LBP
10 UGX38.80130 LBP
20 UGX77.60260 LBP
50 UGX194.00650 LBP
100 UGX388.01300 LBP
250 UGX970.03250 LBP
500 UGX1940.06500 LBP
1000 UGX3880.13000 LBP
2000 UGX7760.26000 LBP
5000 UGX19400.65000 LBP
10000 UGX38801.30000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Uganda Şilini
1 LBP0.25772 UGX
5 LBP1.28861 UGX
10 LBP2.57723 UGX
20 LBP5.15446 UGX
50 LBP12.88615 UGX
100 LBP25.77230 UGX
250 LBP64.43075 UGX
500 LBP128.86150 UGX
1000 LBP257.72300 UGX
2000 LBP515.44600 UGX
5000 LBP1288.61500 UGX
10000 LBP2577.23000 UGX