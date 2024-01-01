50 Lübnan lirasından Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile LBP → UGX çevirin

50 lbp
2 ugx

1,000ل.ل. LBP = 0,04161Ush UGX

04:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LBP → UGXSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04180,0427
Düşük0,04130,0413
Ortalama0,04140,0419
Değişim0.73%-1.43%
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1 LBP → UGX istatistikleri

LBP → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0418, en düşük 0,0413 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0414 oldu. LBP → UGX kurundaki değişiklik 0.73 değerindeydi.

LBP → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0427, en düşük 0,0413 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0419 oldu. LBP → UGX kurundaki değişiklik -1.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,3811,6791,5310,9231,33518,2310,778
1 CAD0,72411,2161,1090,6690,96713,2050,563
1 NZD0,5960,82210,9120,550,79510,8590,463
1 AUD0,6530,9021,09710,6030,87211,910,508

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Lübnan lirasından Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Uganda Şilini
1 LBP0,04161 UGX
5 LBP0,20807 UGX
10 LBP0,41614 UGX
20 LBP0,83228 UGX
50 LBP2,08071 UGX
100 LBP4,16142 UGX
250 LBP10,40355 UGX
500 LBP20,80710 UGX
1000 LBP41,61420 UGX
2000 LBP83,22840 UGX
5000 LBP208,07100 UGX
10000 LBP416,14200 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Lübnan Lirası
1 UGX24,03030 LBP
5 UGX120,15150 LBP
10 UGX240,30300 LBP
20 UGX480,60600 LBP
50 UGX1.201,51500 LBP
100 UGX2.403,03000 LBP
250 UGX6.007,57500 LBP
500 UGX12.015,15000 LBP
1000 UGX24.030,30000 LBP
2000 UGX48.060,60000 LBP
5000 UGX120.151,50000 LBP
10000 UGX240.303,00000 LBP