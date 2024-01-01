Uganda şilininden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile UGX → CVE çevirin

1.000 ugx
26,56 cve

1.00000 UGX = 0.02656 CVE

00:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551051.0764589.35121.450571.651880.94789518.3571
1 GBP1.1694511.2589104.4951.696431.931871.1085121.4685
1 USD0.928950.794344183.00541.347551.534570.8805517.0534
1 INR0.01119180.009569790.012047410.01623450.01848750.01060830.205449

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Uganda şilininden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

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UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Cape Verde Escudosu
1 UGX0.02656 CVE
5 UGX0.13280 CVE
10 UGX0.26559 CVE
20 UGX0.53118 CVE
50 UGX1.32795 CVE
100 UGX2.65591 CVE
250 UGX6.63977 CVE
500 UGX13.27955 CVE
1000 UGX26.55910 CVE
2000 UGX53.11820 CVE
5000 UGX132.79550 CVE
10000 UGX265.59100 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Uganda Şilini
1 CVE37.65190 UGX
5 CVE188.25950 UGX
10 CVE376.51900 UGX
20 CVE753.03800 UGX
50 CVE1882.59500 UGX
100 CVE3765.19000 UGX
250 CVE9412.97500 UGX
500 CVE18825.95000 UGX
1000 CVE37651.90000 UGX
2000 CVE75303.80000 UGX
5000 CVE188259.50000 UGX
10000 CVE376519.00000 UGX