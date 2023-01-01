50 Uganda şilininden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile UGX → CVE çevirin

50 ugx
1,39 cve

1.00000 UGX = 0.02786 CVE

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

UGX → CVE çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 CVE
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Uganda Şilini / Cape Verde Escudosu
1 UGX0.02786 CVE
5 UGX0.13930 CVE
10 UGX0.27859 CVE
20 UGX0.55718 CVE
50 UGX1.39295 CVE
100 UGX2.78590 CVE
250 UGX6.96475 CVE
500 UGX13.92950 CVE
1000 UGX27.85900 CVE
2000 UGX55.71800 CVE
5000 UGX139.29500 CVE
10000 UGX278.59000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Uganda Şilini
1 CVE35.89500 UGX
5 CVE179.47500 UGX
10 CVE358.95000 UGX
20 CVE717.90000 UGX
50 CVE1794.75000 UGX
100 CVE3589.50000 UGX
250 CVE8973.75000 UGX
500 CVE17947.50000 UGX
1000 CVE35895.00000 UGX
2000 CVE71790.00000 UGX
5000 CVE179475.00000 UGX
10000 CVE358950.00000 UGX