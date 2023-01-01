100 Tanzanya şilininden Arabistan riyaline
Reel döviz kuru ile TZS → SAR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Arabistan Riyali / Tanzanya Şilini
|1 SAR
|669.25300 TZS
|5 SAR
|3346.26500 TZS
|10 SAR
|6692.53000 TZS
|20 SAR
|13385.06000 TZS
|50 SAR
|33462.65000 TZS
|100 SAR
|66925.30000 TZS
|250 SAR
|167313.25000 TZS
|500 SAR
|334626.50000 TZS
|1000 SAR
|669253.00000 TZS
|2000 SAR
|1338506.00000 TZS
|5000 SAR
|3346265.00000 TZS
|10000 SAR
|6692530.00000 TZS