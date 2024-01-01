50 Arabistan riyalinden Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile SAR → TZS çevirin

50 sar
35.807,80 tzs

1,000SR SAR = 716,2tzs TZS

10:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → TZS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek718,8000718,8000
Düşük704,2330688,8540
Ortalama710,7233700,1111
Değişim1.53%3.92%
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1 SAR → TZS istatistikleri

SAR → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 718,8000, en düşük 704,2330 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 710,7233 oldu. SAR → TZS kurundaki değişiklik 1.53 değerindeydi.

SAR → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 718,8000, en düşük 688,8540 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 700,1111 oldu. SAR → TZS kurundaki değişiklik 3.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,755278,91,3870,92457,9451,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,371201,03110,66641,7671,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → CAD

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Tanzanya Şilini
1 SAR716,15600 TZS
5 SAR3.580,78000 TZS
10 SAR7.161,56000 TZS
20 SAR14.323,12000 TZS
50 SAR35.807,80000 TZS
100 SAR71.615,60000 TZS
250 SAR179.039,00000 TZS
500 SAR358.078,00000 TZS
1000 SAR716.156,00000 TZS
2000 SAR1.432.312,00000 TZS
5000 SAR3.580.780,00000 TZS
10000 SAR7.161.560,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Arabistan Riyali
1 TZS0,00140 SAR
5 TZS0,00698 SAR
10 TZS0,01396 SAR
20 TZS0,02793 SAR
50 TZS0,06982 SAR
100 TZS0,13963 SAR
250 TZS0,34909 SAR
500 TZS0,69817 SAR
1000 TZS1,39634 SAR
2000 TZS2,79268 SAR
5000 TZS6,98170 SAR
10000 TZS13,96340 SAR