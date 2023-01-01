5 Tanzanya şilininden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile TZS → SAR çevirin

5 tzs
0,01 sar

1.00000 TZS = 0.00149 SAR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → SAR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 SAR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tanzanya şilininden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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plane
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Arabistan Riyali
1 TZS0.00149 SAR
5 TZS0.00747 SAR
10 TZS0.01494 SAR
20 TZS0.02988 SAR
50 TZS0.07471 SAR
100 TZS0.14942 SAR
250 TZS0.37355 SAR
500 TZS0.74710 SAR
1000 TZS1.49420 SAR
2000 TZS2.98840 SAR
5000 TZS7.47100 SAR
10000 TZS14.94200 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Tanzanya Şilini
1 SAR669.25300 TZS
5 SAR3346.26500 TZS
10 SAR6692.53000 TZS
20 SAR13385.06000 TZS
50 SAR33462.65000 TZS
100 SAR66925.30000 TZS
250 SAR167313.25000 TZS
500 SAR334626.50000 TZS
1000 SAR669253.00000 TZS
2000 SAR1338506.00000 TZS
5000 SAR3346265.00000 TZS
10000 SAR6692530.00000 TZS