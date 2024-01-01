Tanzanya şilininden Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile TZS → PGK çevirin

1.000 tzs
1,48 pgk

1.00000 TZS = 0.00148 PGK

00:12 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551051.077289.41971.450831.651510.94799518.3655
1 GBP1.1694511.25975104.5731.696691.931391.1086321.4779
1 USD0.92830.793808183.01121.346851.533150.8800517.0493
1 INR0.01118320.009562660.012046610.01622490.01846920.01060160.205386

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tanzanya şilininden Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Papua Yeni Gine Kinası
1 TZS0.00148 PGK
5 TZS0.00739 PGK
10 TZS0.01478 PGK
20 TZS0.02956 PGK
50 TZS0.07390 PGK
100 TZS0.14780 PGK
250 TZS0.36950 PGK
500 TZS0.73901 PGK
1000 TZS1.47801 PGK
2000 TZS2.95602 PGK
5000 TZS7.39005 PGK
10000 TZS14.78010 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Tanzanya Şilini
1 PGK676.58600 TZS
5 PGK3382.93000 TZS
10 PGK6765.86000 TZS
20 PGK13531.72000 TZS
50 PGK33829.30000 TZS
100 PGK67658.60000 TZS
250 PGK169146.50000 TZS
500 PGK338293.00000 TZS
1000 PGK676586.00000 TZS
2000 PGK1353172.00000 TZS
5000 PGK3382930.00000 TZS
10000 PGK6765860.00000 TZS