20 Tanzanya şilininden Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile TZS → PGK çevirin

20 tzs
0,03 pgk

1.00000 TZS = 0.00145 PGK

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → PGK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 PGK
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Tanzanya şilininden Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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plane
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Papua Yeni Gine Kinası
1 TZS0.00145 PGK
5 TZS0.00727 PGK
10 TZS0.01454 PGK
20 TZS0.02908 PGK
50 TZS0.07270 PGK
100 TZS0.14540 PGK
250 TZS0.36351 PGK
500 TZS0.72702 PGK
1000 TZS1.45404 PGK
2000 TZS2.90808 PGK
5000 TZS7.27020 PGK
10000 TZS14.54040 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Tanzanya Şilini
1 PGK687.74000 TZS
5 PGK3438.70000 TZS
10 PGK6877.40000 TZS
20 PGK13754.80000 TZS
50 PGK34387.00000 TZS
100 PGK68774.00000 TZS
250 PGK171935.00000 TZS
500 PGK343870.00000 TZS
1000 PGK687740.00000 TZS
2000 PGK1375480.00000 TZS
5000 PGK3438700.00000 TZS
10000 PGK6877400.00000 TZS