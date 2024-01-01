Tanzanya şilininden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile TZS → JOD çevirin

1.000 tzs
0,279 jod

1.00000 TZS = 0.00028 JOD

22:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550051.0772589.42121.450681.651080.9479318.3602
1 GBP1.1695811.25995104.5871.696711.931111.1086821.4741
1 USD0.92830.793682183.00881.346651.532680.8817.0436
1 INR0.0111830.009561420.012046910.0162230.01846410.01060130.205323

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Tanzanya şilininden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

TZS → USD

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TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Ürdün Dinarı
1 TZS0.00028 JOD
5 TZS0.00140 JOD
10 TZS0.00279 JOD
20 TZS0.00559 JOD
50 TZS0.01396 JOD
100 TZS0.02793 JOD
250 TZS0.06981 JOD
500 TZS0.13963 JOD
1000 TZS0.27926 JOD
2000 TZS0.55851 JOD
5000 TZS1.39628 JOD
10000 TZS2.79255 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Tanzanya Şilini
1 JOD3580.96000 TZS
5 JOD17904.80000 TZS
10 JOD35809.60000 TZS
20 JOD71619.20000 TZS
50 JOD179048.00000 TZS
100 JOD358096.00000 TZS
250 JOD895240.00000 TZS
500 JOD1790480.00000 TZS
1000 JOD3580960.00000 TZS
2000 JOD7161920.00000 TZS
5000 JOD17904800.00000 TZS
10000 JOD35809600.00000 TZS