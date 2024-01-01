Yeni Tayvan dolarından Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile TWD → AOA çevirin

1.000 twd
26.622,70 aoa

1.00000 TWD = 26.62270 AOA

23:48 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854931.0775589.44541.450651.650910.9479318.3648
1 GBP1.1696911.2604104.6231.696811.931061.1087821.4811
1 USD0.928050.793399183.00811.346251.53210.8797517.0431
1 INR0.011180.009558090.01204710.01621830.01845720.01059840.205319

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Yeni Tayvan dolarından Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Tayvan doları için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Angola Kvanzası
1 TWD26.62270 AOA
5 TWD133.11350 AOA
10 TWD266.22700 AOA
20 TWD532.45400 AOA
50 TWD1331.13500 AOA
100 TWD2662.27000 AOA
250 TWD6655.67500 AOA
500 TWD13311.35000 AOA
1000 TWD26622.70000 AOA
2000 TWD53245.40000 AOA
5000 TWD133113.50000 AOA
10000 TWD266227.00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Yeni Tayvan Doları
1 AOA0.03756 TWD
5 AOA0.18781 TWD
10 AOA0.37562 TWD
20 AOA0.75124 TWD
50 AOA1.87810 TWD
100 AOA3.75619 TWD
250 AOA9.39048 TWD
500 AOA18.78095 TWD
1000 AOA37.56190 TWD
2000 AOA75.12380 TWD
5000 AOA187.80950 TWD
10000 AOA375.61900 TWD