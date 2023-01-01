20 Angola kvanzasından Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile AOA → TWD çevirin

20 aoa
0,78 twd

1.00000 AOA = 0.03883 TWD

15:25 UTC'deki reel piyasa kuru
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AOA → TWD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 TWD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.056787.84951.426281.647620.968418.6006
1GBP1.15511.22055101.4711.647441.90311.118521.4847
1USD0.946350.819303183.13571.349751.559210.916417.6025
1INR0.01138310.009855010.012028510.01623550.0187550.01102290.211732

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Angola kvanzasından Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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plane
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Yeni Tayvan Doları
1 AOA0.03883 TWD
5 AOA0.19416 TWD
10 AOA0.38832 TWD
20 AOA0.77664 TWD
50 AOA1.94161 TWD
100 AOA3.88321 TWD
250 AOA9.70803 TWD
500 AOA19.41605 TWD
1000 AOA38.83210 TWD
2000 AOA77.66420 TWD
5000 AOA194.16050 TWD
10000 AOA388.32100 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Angola Kvanzası
1 TWD25.75190 AOA
5 TWD128.75950 AOA
10 TWD257.51900 AOA
20 TWD515.03800 AOA
50 TWD1287.59500 AOA
100 TWD2575.19000 AOA
250 TWD6437.97500 AOA
500 TWD12875.95000 AOA
1000 TWD25751.90000 AOA
2000 TWD51503.80000 AOA
5000 TWD128759.50000 AOA
10000 TWD257519.00000 AOA