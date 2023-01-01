50 Angola kvanzasından Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile AOA → TWD çevirin

50 aoa
1,94 twd

1.00000 AOA = 0.03885 TWD

15:26 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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AOA → TWD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 TWD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.0566587.84531.42591.647930.968818.6031
1GBP1.154811.2203101.451.646731.903151.1187721.4842
1USD0.946350.819471183.13571.349451.559580.916617.6057
1INR0.01138360.009857020.012028510.01623190.01875940.01102530.211771

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Angola kvanzasından Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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Çevrim kurları Angola Kvanzası / Yeni Tayvan Doları
1 AOA0.03885 TWD
5 AOA0.19423 TWD
10 AOA0.38845 TWD
20 AOA0.77691 TWD
50 AOA1.94226 TWD
100 AOA3.88453 TWD
250 AOA9.71133 TWD
500 AOA19.42265 TWD
1000 AOA38.84530 TWD
2000 AOA77.69060 TWD
5000 AOA194.22650 TWD
10000 AOA388.45300 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Angola Kvanzası
1 TWD25.74310 AOA
5 TWD128.71550 AOA
10 TWD257.43100 AOA
20 TWD514.86200 AOA
50 TWD1287.15500 AOA
100 TWD2574.31000 AOA
250 TWD6435.77500 AOA
500 TWD12871.55000 AOA
1000 TWD25743.10000 AOA
2000 TWD51486.20000 AOA
5000 TWD128715.50000 AOA
10000 TWD257431.00000 AOA