1 Yeni Tayvan dolarından Angola kvanzasına
Reel döviz kuru ile TWD → AOA çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni Tayvan dolarından Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Angola Kvanzası
|1 TWD
|25.89230 AOA
|5 TWD
|129.46150 AOA
|10 TWD
|258.92300 AOA
|20 TWD
|517.84600 AOA
|50 TWD
|1294.61500 AOA
|100 TWD
|2589.23000 AOA
|250 TWD
|6473.07500 AOA
|500 TWD
|12946.15000 AOA
|1000 TWD
|25892.30000 AOA
|2000 TWD
|51784.60000 AOA
|5000 TWD
|129461.50000 AOA
|10000 TWD
|258923.00000 AOA