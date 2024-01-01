Pakistan rupisinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile PKR → LKR çevirin

1.000 pkr
1.119,96 lkr

1.00000 PKR = 1.11996 LKR

17:36 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10.929383.01670.7947553.672851.349153.7503530.737
1 EUR1.0761189.33430.8552353.952351.451824.0357533.0761
1 INR0.01204580.011193910.009573430.04424230.01625150.04517590.370251
1 GBP1.258251.16927104.45614.621361.697574.7188838.6748

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Pakistan rupisinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Sri Lanka Rupisi
1 PKR1.11996 LKR
5 PKR5.59980 LKR
10 PKR11.19960 LKR
20 PKR22.39920 LKR
50 PKR55.99800 LKR
100 PKR111.99600 LKR
250 PKR279.99000 LKR
500 PKR559.98000 LKR
1000 PKR1119.96000 LKR
2000 PKR2239.92000 LKR
5000 PKR5599.80000 LKR
10000 PKR11199.60000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Pakistan Rupisi
1 LKR0.89289 PKR
5 LKR4.46445 PKR
10 LKR8.92890 PKR
20 LKR17.85780 PKR
50 LKR44.64450 PKR
100 LKR89.28900 PKR
250 LKR223.22250 PKR
500 LKR446.44500 PKR
1000 LKR892.89000 PKR
2000 LKR1785.78000 PKR
5000 LKR4464.45000 PKR
10000 LKR8928.90000 PKR