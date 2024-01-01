Mauritius rupisinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile MUR → LKR çevirin

1.000 mur
6.792,46 lkr

1.00000 MUR = 6.79246 LKR

13:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7959880.929251.5343318.98221.35241.345683.0373
1 GBP1.256311.167381.9275823.84731.699021.69048104.32
1 EUR1.076150.8566211.6511720.42771.455391.4480789.3606
1 AUD0.651750.5187850.605631112.37160.8814270.87699554.1196

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Mauritius rupisinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

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MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Sri Lanka Rupisi
1 MUR6.79246 LKR
5 MUR33.96230 LKR
10 MUR67.92460 LKR
20 MUR135.84920 LKR
50 MUR339.62300 LKR
100 MUR679.24600 LKR
250 MUR1698.11500 LKR
500 MUR3396.23000 LKR
1000 MUR6792.46000 LKR
2000 MUR13584.92000 LKR
5000 MUR33962.30000 LKR
10000 MUR67924.60000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Mauritius Rupisi
1 LKR0.14722 MUR
5 LKR0.73611 MUR
10 LKR1.47222 MUR
20 LKR2.94444 MUR
50 LKR7.36110 MUR
100 LKR14.72220 MUR
250 LKR36.80550 MUR
500 LKR73.61100 MUR
1000 LKR147.22200 MUR
2000 LKR294.44400 MUR
5000 LKR736.11000 MUR
10000 LKR1472.22000 MUR