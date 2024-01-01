Moldova leyinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile MDL → LKR çevirin

1.000 mdl
17.501 lkr

1.00000 MDL = 17.50100 LKR

11:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10.79684419.00781.353951.5383483.04021.640291.34735
1 GBP1.25495123.85381.699141.93054104.2112.058481.69086
1 ZAR0.052610.04192210.07123130.08093224.368740.08629540.0708841
1 CAD0.738580.58853314.038811.1361961.33181.211480.995125

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Moldova leyinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Sri Lanka Rupisi
1 MDL17.50100 LKR
5 MDL87.50500 LKR
10 MDL175.01000 LKR
20 MDL350.02000 LKR
50 MDL875.05000 LKR
100 MDL1750.10000 LKR
250 MDL4375.25000 LKR
500 MDL8750.50000 LKR
1000 MDL17501.00000 LKR
2000 MDL35002.00000 LKR
5000 MDL87505.00000 LKR
10000 MDL175010.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Moldova Leyi
1 LKR0.05714 MDL
5 LKR0.28570 MDL
10 LKR0.57140 MDL
20 LKR1.14279 MDL
50 LKR2.85698 MDL
100 LKR5.71397 MDL
250 LKR14.28493 MDL
500 LKR28.56985 MDL
1000 LKR57.13970 MDL
2000 LKR114.27940 MDL
5000 LKR285.69850 MDL
10000 LKR571.39700 MDL