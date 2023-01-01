Молдавские леи в шри-ланкийские рупии
Сконвертируйте MDL в LKR по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса MDL к LKR
1 MDL = 17.96660 LKR
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Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Молдавский лей / Шри-Ланкийская рупия
|1 MDL
|17.96660 LKR
|5 MDL
|89.83300 LKR
|10 MDL
|179.66600 LKR
|20 MDL
|359.33200 LKR
|50 MDL
|898.33000 LKR
|100 MDL
|1796.66000 LKR
|250 MDL
|4491.65000 LKR
|500 MDL
|8983.30000 LKR
|1000 MDL
|17966.60000 LKR
|2000 MDL
|35933.20000 LKR
|5000 MDL
|89833.00000 LKR
|10000 MDL
|179666.00000 LKR