5 Kazakistan tengesinden Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile KZT → THB çevirin

1,000₸ KZT = 0,06994฿ THB

01:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → THB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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THB
1 KZT → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07090,0719
Düşük0,06850,0673
Ortalama0,06950,0694
Değişim1.93%-2.57%
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1 KZT → THB istatistikleri

KZT → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0709, en düşük 0,0685 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0695 oldu. KZT → THB kurundaki değişiklik 1.93 değerindeydi.

KZT → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0719, en düşük 0,0673 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0694 oldu. KZT → THB kurundaki değişiklik -2.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - THB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4071,3418,140,9480,7911,7031,544
1 CAD0,71110,95212,890,6740,5621,211,097
1 SGD0,7461,05113,5340,7070,591,2711,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Tayland Bahtı
1 KZT0,06994 THB
5 KZT0,34970 THB
10 KZT0,69939 THB
20 KZT1,39879 THB
50 KZT3,49697 THB
100 KZT6,99394 THB
250 KZT17,48485 THB
500 KZT34,96970 THB
1000 KZT69,93940 THB
2000 KZT139,87880 THB
5000 KZT349,69700 THB
10000 KZT699,39400 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Kazakistan Tengesi
1 THB14,29810 KZT
5 THB71,49050 KZT
10 THB142,98100 KZT
20 THB285,96200 KZT
50 THB714,90500 KZT
100 THB1.429,81000 KZT
250 THB3.574,52500 KZT
500 THB7.149,05000 KZT
1000 THB14.298,10000 KZT
2000 THB28.596,20000 KZT
5000 THB71.490,50000 KZT
10000 THB142.981,00000 KZT