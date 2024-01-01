Kazakistan tengesinden Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile KZT → SCR çevirin

1.000 kzt
30,05 scr

1.00000 KZT = 0.03005 SCR

10:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549551.0734589.14291.453181.652610.94811518.3146
1 GBP1.1696511.25555104.2651.69971.932951.1089621.4214
1 USD0.93160.796464183.04341.353751.539530.8832517.0614
1 INR0.01121790.009590930.012041910.01630170.01853880.0106360.205452

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Kazakistan tengesinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Seyşeller Rupisi
1 KZT0.03005 SCR
5 KZT0.15024 SCR
10 KZT0.30047 SCR
20 KZT0.60094 SCR
50 KZT1.50236 SCR
100 KZT3.00471 SCR
250 KZT7.51178 SCR
500 KZT15.02355 SCR
1000 KZT30.04710 SCR
2000 KZT60.09420 SCR
5000 KZT150.23550 SCR
10000 KZT300.47100 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Kazakistan Tengesi
1 SCR33.28100 KZT
5 SCR166.40500 KZT
10 SCR332.81000 KZT
20 SCR665.62000 KZT
50 SCR1664.05000 KZT
100 SCR3328.10000 KZT
250 SCR8320.25000 KZT
500 SCR16640.50000 KZT
1000 SCR33281.00000 KZT
2000 SCR66562.00000 KZT
5000 SCR166405.00000 KZT
10000 SCR332810.00000 KZT