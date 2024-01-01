Kazakistan tengesinden Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile KZT → NPR çevirin

1.000 kzt
296,10 npr

1.00000 KZT = 0.29610 NPR

10:04 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855021.0733589.13441.453051.652450.94813518.3152
1 GBP1.1695611.25535104.2481.699431.932651.108921.4208
1 USD0.931650.796591183.04321.353751.539530.8833517.0636
1 INR0.0112190.009592480.012041910.01630180.01853890.01063720.205479

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Kazakistan tengesinden Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

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KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Nepal Rupisi
1 KZT0.29610 NPR
5 KZT1.48049 NPR
10 KZT2.96098 NPR
20 KZT5.92196 NPR
50 KZT14.80490 NPR
100 KZT29.60980 NPR
250 KZT74.02450 NPR
500 KZT148.04900 NPR
1000 KZT296.09800 NPR
2000 KZT592.19600 NPR
5000 KZT1480.49000 NPR
10000 KZT2960.98000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Kazakistan Tengesi
1 NPR3.37726 KZT
5 NPR16.88630 KZT
10 NPR33.77260 KZT
20 NPR67.54520 KZT
50 NPR168.86300 KZT
100 NPR337.72600 KZT
250 NPR844.31500 KZT
500 NPR1688.63000 KZT
1000 NPR3377.26000 KZT
2000 NPR6754.52000 KZT
5000 NPR16886.30000 KZT
10000 NPR33772.60000 KZT